Депутат Госдумы предложил запретить рекламу лекарств на радио и телевидении

В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы лекарств на радио и телевидении. По мнению автора, это поможет снизить смертность от самолечения, а также позволит снизить цены на лекарства, так как производители не будут закладывать в нее рекламные расходы.

Депутат от ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить размещение рекламы лекарств на телевидении и радио. Документ размещен на портале sozd.duma.gov.ru.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение является одной из главных причин смертности в мире и занимает пятое место, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням», – указано в пояснительной записке к документу.

Депутат считает, что такая мера поможет снизить смертность от самолечения, а также позволит снизить цены на лекарства, так как производители не будут закладывать в нее рекламные расходы.

В конце 2019 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступал с идеей запретить рекламу лекарств. По его мнению, люди будут более здоровыми, если перестанут испытывать стресс из-за рекламы.

Подобный законопроект о запрете рекламы в телевизионных и радиопередачах вносился в Госдуму в январе 2018 года. Рассмотрение этого документа множество раз переносилось, а в марте 2020 года принято решение отклонить его.

Елена Сидорова

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