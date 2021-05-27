«Р-Фарм» определила новый вектор сотрудничества с NC Logistic

Группа компаний «Р-Фарм» и NC Logistic продолжат сотрудничество с расширением спектра логистических услуг.

«В связи с увеличением количества производственных мощностей у группы компаний «Р-Фарм» возросла потребность в расширении спектра логистических услуг, — рассказал директор по логистике «Р-Фарм» Сергей Иванов. — Мы не первый год сотрудничаем с компанией NC Logistic. Приоритет при выборе партнера был отдан именно этому 3PL-оператору, исходя из успешного опыта предыдущего взаимодействия».

В сотрудничестве с крупнейшим фармацевтическим холдингом «Р-Фарм» NC Logistic видит большие перспективы. «Каждый новый запрос от «Р-Фарм» в части предоставления логистических услуг, это интересный проект, который открывает новые возможности для развития сервисных компетенций нашей компании», — рассказал управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов.

Приоритетным направлением развития NC Logistic считает сотрудничество с российскими фармацевтическими производителями. Как известно, в клиентском портфеле 3PL-оператора уже есть ведущие российские компании. Логистический оператор оказывает клиентам услуги по предопту готовой продукции, организации и предоставлению сырьевых и удаленных карантинных производственных складов.

Как отметили в компании NC Logistic, «глубокая экспертиза и операционные возможности позволяют быть надежным и эффективным логистическим партнером, учитывая специфику и потребности отечественного производства».

Информация от компании

NC Logistic — ведущий специализированный фармацевтический 3PL-оператор в области хранения, обработки (вкл. кросс-докинг), транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вакцин, иммунобиологических препаратов, лекарственных форм для ветеринарии, косметики, реагентов и комплектующих для лабораторных испытаний, диагностического оборудования и их запчастей.

Логистический комплекс 3PL-оператора полностью оборудован под хранение и обработку лекарственных препаратов согласно международным стандартам GDP и GMP.

NC Logistic лидирует по количеству складских площадей с температурными режимами хранения +2…+8 °C; -18…-25 °C и является единственным распределительным центром в РФ для противоковидных вакцин.

Материал партнера: NC Logistic

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