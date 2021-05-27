Верховный суд не будет рассматривать кассационную жалобу «Герофарма» по поводу спора с Sanofi

«Герофарм» с 2017 года пытается оспорить патент Sanofi на инсулин гларгин. Тогда Роспатент не удовлетворил возражение компании и оставил патент в силе. Сначала суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение питерской компании, но позже это решение было отменено. В ответ «Герофарм» обратился в Верховный суд с кассационной жалобой, но в ее рассмотрении компании отказано. Дело направленно в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Верховный суд не стал передавать Судебной коллегии по экономическим спорам кассационную жалобу компании «Герофарм», которая касается спора с Sanofi по поводу инсулина гларгина. Это следует из материалов дела.

«В передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Герофарм» и кассационного представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказать», — говорится в определении Верховного суда.

В чем дело

«Герофарм» с 2017 года пытается оспорить патент Sanofi на инсулин гларгин. Тогда Федеральная служба по интеллектуальной собственности не удовлетворила возражение компании и оставила патент в силе. После этого «Герофарм» обратился в суд по интеллектуальным правам.

В сентябре прошлого года суд отменил решение Роспатента и обязал службу повторно рассмотреть возражение «Герофарма». В ответ Роспатент и компания Sanofi подали кассационные жалобы с требованием отменить решение от 24 сентября 2020 года. Они были удовлетворены и дело направили на новое рассмотрение. Роспатент в свою очередь прекратил производство по возражению «Герофарма» против выдачи патента № 2564104, который охраняет препарат «Туджео СолоСтар» от Sanofi.

В феврале к участию в деле была привлечена Генеральная прокуратура. Согласно материалам дела, «Герофарм» и Генеральная прокуратура обратились в Верховный суд с требованием отменить последнее постановление президиума Суда по интеллектуальным правам из-за его незаконности и необоснованности. «Компания продолжит бороться за отмену «вечнозеленого патента» и выступать против искусственной монополии на МНН инсулин гларгин в дозировке 300 ЕД/мл», – завляли в компании «Герофарм».

Но, согласно определению Верховного суда, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС не будет рассматривать кассационную жалобу. Дело направленно в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Фото: supcourt.ru

Маргарита Грошева

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