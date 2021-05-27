Бельгия запретила вакцинацию препаратом J&J людей младше 41 года из-за смерти пациентки

Бельгийское правительство установило минимальный возраст получения вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 от 41 года. Причиной стала смерть пациентки, получившей препарат, от тромбоза сосудов. Ранее J&J заявила о возобновлении применения своих вакцин в Европе после длительного перерыва.

Правительство Бельгии заявило, что приостанавливает вакцинацию препаратом против COVID-19 от Johnson & Johnson для людей в возрасте младше 41 года, пишет Reuters. Причиной для такого решения стала смерть 41-летней женщины после получения прививки. В заявлении бельгийского минздрава говорится, что 21 мая она была госпитализирована в больницу с тяжелым тромбозом и тромбоцитопенией.

«Межведомственное совещание приняло решение временно вводить вакцину Jannsen населению в возрасте от 41 года до получения от EMA более подробного анализа пользы и риска», — отмечается в заявлении министерства здравоохранения Бельгии. Никаких комментариев от J&J не последовало.

В заявлении также указано, что поставки вакцины J&J в Бельгию до сих составили примерно 40 тыс. единиц, при этом 80% доз введены людям в возрасте старше 45 лет. Johnson & Johnson заявила 20 апреля, что возобновит распространение вакцины в Европе с предупреждением на этикетке. В середине апреля компания просила приостановить использование препарата в регионе, чтобы изучить случаи тромбоза сосудов у пациентов.

J&J заявила, что между тромбозом и вакцинацией не установлено четкой причинно-следственной связи. В свою очередь EMA утверждало, что преимущества препарата перевешивают любые риски.

Тем не менее от использования препарата полностью отказалась Дания. Управление по вопросам здравоохранения страны пришло к выводу, что преимущества вакцины J&J не перевешивают риск появления неблагоприятных побочных эффектов. В регуляторе также заявляли, что власти страны контролируют ситуацию с пандемией COVID-19 и располагают достаточным количеством других противоковидных препаратов.

Американское FDA, напротив, разрешило применение препарата после проведения «тщательного анализа» нескольких случаев тромбоза в США. Регулятор утверждает, что, согласно имеющимся данным, вероятность возникновения синдрома тромбоза – тромбоцитопении (СТТС) после прививки «очень мала».

Николай Соколов

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