Госдума одобрила введение штрафов за нарушение маркировки препаратов

Государственная дума в третьем окончательном чтении одобрила законопроект, который вводит административную ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке лекарственных препаратов, передает корреспондент «ФВ».

Согласно документу, производство и продажа товаров без средств идентификации либо с нарушением порядка их нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, предполагают штраф:

от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц;

от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

При наложении административного штрафа препараты без маркировки должны конфисковать.

Аналогичный размер штрафов предусмотрен за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или за внесение в нее недостоверной информации.

Законопроект был внесен в Госдуму летом прошлого года. Но его рассмотрение активизировалось в феврале 2021 года, когда он был принят в первом чтении. Второе чтение прошло 25 мая, а уже 26 мая депутаты окончательно приняли документ.

Маргарита Грошева

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