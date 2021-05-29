«Биотэк» сохранил позиции на рынке фармдистрибуции

Правда, в госсегменте, несмотря на рост, было не все гладко, отмечено в аналитическом отчете RNC Pharma. «Во-первых, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о задержании и последующем аресте одной из ключевых фигур российского фармрынка Б.И. Шпигеля, — отмечают аналитики. — «Биотэк», конечно, не компания одного человека, но всё же едва ли указанные события пройдут совсем без последствий для бизнеса». На данный момент «Биотэк» присутствует во всех рейтингах, примерно на тех же позициях, что и за аналогичный период минувшего года.

В «Биотэк» в свою очередь отмечают, что компания присутствует во всех рейтингах, примерно на тех же позициях, что и за аналогичный период минувшего года.

По данным аналитического агентства DSM, группа компаний «Биотэк» находится в тройке лидеров в сегменте госзакупок.

Таб. 2 ТОП-10 по сегментам

В аналитическом обзоре рынка тендерных закупок ЛС за 1 кв. 2021 г. компании HWC, в первом квартале 2021 года, как и на протяжении последних лет, неизменными лидерами являются ПАО «Фармстандарт» (27,24 млрд руб.) и АО «Р-Фарм» (23,7 млрд руб.). На третьем месте находится группа компаний «Ирвин» (8,9 млрд руб.)

Группа компаний «Биотэк», АО «Ланцет» и АО «Фармимэкс» стабильно разделяют 4-6 места рейтинга.

Таб. 3 HeadwayCompany, ТОП-50(2) Поставщиков, 1 кв. 2021 года.

За этот период в поставках по разыгранным аукционам участвовало 1350 поставщиков различного уровня. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го года количество участников и их активность, по оценке Headway, практически не изменились, так же как и совокупные доли лидеров рынка.

Материал партнера: «Биотэк»

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