Эксперты предложили правительству пересмотреть зарегистрированные цены на зарубежные вакцины

Экспертная группа специалистов по вопросам иммунопрофилактики попросила правительство пересмотреть зарегистрированные цены на зарубежные вакцины, чтобы обеспечить их рентабельность, а также предложила поддержать локализацию производства вакцин.

Группа специалистов по вопросам иммунопрофилактики обратилась к председателю Правительства России Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть зарегистрированные цены на зарубежные вакцины и ускорить планы по реализации мероприятий Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, пишет medvestnik.ru.

Обращение (копия есть в распоряжении издания) направило сообщество врачей-инфекционистов, педиатров и эпидемиологов, принимавших участие в Форуме экспертов по вопросам иммунопрофилактики, который проходил в апреле. В нем отмечается, что пересмотр цен на уже зарегистрированные вакцины сделает их более доступными в частной системе здравоохранения в рамках программ ДМС и для потребителей, которые хотят оплачивать вакцинацию самостоятельно, «положительно скажется на разнообразии вакцин».

Кроме этого они попросили правительство о поддержке инвестиций по локализации производств полного цикла. Речь идет о том, чтобы «создать условия для заключения долгосрочных контрактов на поставку вакцин до 7–10 лет с учетом инвестиционных обязательств поставщика и уровня локализации – готовая лекарственная форма/полный цикл производства».

Всего в документе 11 развернутых пунктов с предложениями по совершенствованию стратегии. В частности, предлагается расширить вакцинацию для отдельных контингентов против пневмококковой инфекции (включить в нее лиц трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста, перенесших внебольничную пневмонию; пневмонию СOVID-19, а также лиц, ранее не привитых от пневмококковой инфекции; имеющих хронические заболевания) и начать проводить ее в 2022 году. В плане по реализации стратегии она была намечена на 2025 год.

Специалисты также просят усилить проведение догоняющей иммунизации от пневмококковой инфекции детям и взрослым, входящим в группы риска.

В сентябре 2020 года правительство утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Стратегия предполагает охват населения профилактическими прививками на уровне не менее 95%. Согласно документу, к 2025 году российские предприятия должны обеспечить полный цикл производства вакцин для прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) и Календарь прививок по эпидемическим показателям. Сейчас отечественная иммунобиологическая промышленность обеспечивает производство более 90% препаратов.

Действующий НКПП предусматривает профилактику 12 инфекций, все необходимые вакцины производятся в России как минимум в стадии готовой лекарственной формы.

В стратегии есть планы по расширению НКПП. В документе названы четыре инфекции: ротавирусная инфекция, ветряная оспа, вирус папилломы человека, менингококковая инфекция. Включение этих болезней в НКПП произойдет при условии их производства в России на стадии готовой лекарственной формы. Вакцины от этих инфекций сегодня в Россию импортируются.

pharmvestnik