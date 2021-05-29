Минздрав в шесть раз увеличил срок утверждения фармакопейных статей

Для обеспечения организации научного и технического редактирования проектов общих фармакопейных статей и фармакопейных статей срок подготовки приказов об их утверждении продлен с 15 до 90 рабочих дней.

Минюст России 25 мая зарегистрировал приказ Минздрава России № 380н, которым внесены изменения в пункт 13 Порядка разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России № 756н от 26 августа 2010 г.

Для совершенствования организации научного и технического редактирования проектов общих фармакопейных статей и фармакопейных статей пролонгируется срок подготовки приказа об их утверждении с 15 до 90 рабочих дней.

Фармакопея ЕАЭС, которую утвердила Коллегия Евразийской экономической комиссии, действует с 1 марта 2021 года. Фармпроизводителям, которые ранее зарегистрировали лекарства на общем рынке Союза, предоставлен 5-летний срок – до 1 января 2026 года – для приведения своих нормативных документов по качеству лекарственных средств в соответствие с Фармакопеей Союза.

Елена Сидорова

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