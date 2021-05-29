Росздравнадзор отклонил более 40% заявок аптек на ведение дистанционной торговли

В 2020 году 485 аптечных организаций изъявили желание вести дистанционную торговлю лекарственными средствами. Разрешение Росздравнадзора получили 56% из них.

В минувшем году 42% аптечных организаций, которые обратились в Росздравнадзор за разрешением на ведение дистанционной торговли, получили отказы. Еще три аптечные организации впоследствии передумали заниматься онлайн-продажами, и их разрешения были прекращены. Об этом говорится в годовом отчете регулятора, который он опубликовал на своем сайте.

Чуть больше половины (56%) аптечных организаций из числа подавших заявления получили разрешения на онлайн-торговлю лекарствами в прошлом году. Остальным было отказано в основном из-за предоставления недостоверной и неполной информации, включая документы, подтверждающие наличие оборудования для курьерской доставки заказов: термоконтейнеров, хладоэлементов, датчиков температуры и т. д.

В 37 субъектах такие разрешения и вовсе не выдавались. В их число вошло большинство субъектов юга России: Волгоградская область, Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Северная Осетия, Карачево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Крым, Севастополь. Среди причин, по которым аптечные предприятия не стали добиваться выхода на рынок дистанционной торговли, помимо невозможности соблюсти требование о наличии 10 точек продаж, перечислены отсутствие спроса у населения на доставку препаратов, нерентабельность данной услуги и приоритет спроса на доставку рецептурных лекарств, указывает Росздравнадзор в отчете.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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