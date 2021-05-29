Верховный суд не удовлетворил иск Gilead об отмене принудительной лицензии на ремдесевир

В начале года правительство России выдало «Фармасинтезу» принудительную лицензию на производство ремдесивира, защищенного патентами компании Gilead. Производитель попытался оспорить распоряжение правительства, но суд не удовлетворил иск компании.

Верховный суд не удовлетворил иск компании Gilead Sciences против правительства по поводу выдачи принудительной лицензии на ремдесивир, передает корреспондент «ФВ» из зала суда. Компания попыталась оспорить распоряжение правительства от 31 декабря 2020 года, которое позволило «Фармаситезу» использовать патенты Gilead для производства ремдесивира без согласия компании.

Со стороны правительства на заседании присутствовали представители Федеральной антимонопольной службы и Министерства здравоохранения.

Защита настаивала, что у правительства не было оснований для выдачи принудительной лицензии, описанной в ст. 1360 Гражданского кодекса, так как угроза безопасности государства отсутствовала. Правительство преследовало другую цель – снизить цену на препарат. Но экономия бюджетных средств не может являться поводом для применения механизма принудительного лицензирования, заключил представитель Gilead.

На момент выдачи «Фармасинтезу» принудительной лицензии действовала предыдущая редакция статьи 1360 ГК, согласно которой решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя может быть выдано для обеспечения обороны и безопасности государства.

В ФАС в свою очередь заметили, что цена влияет на доступность препарата и обеспечение пациентов. Представители службы отметили, что Gilead выдала добровольные лицензии семи производителям, которые могут поставлять препарат в 127 стран мира. При этом стоимость ремдесивира в этих странах варьируется от 2,5 тыс. до 6 тыс. руб.

В Gilead пояснили, что компания не устанавливает цены на ремдесивир, который выпускается другими производителями по добровольной лицензии. При этом на «Веклури» собственного производства Gilead зафиксировал единую цену в 390 долл. В России компания была готова продавать его за 28 тыс. руб. Список 127 стран, куда препарат поставляли по сниженной цене, включает государства с низкими и средненизкими доходами на душу населения, уточнил представитель Gilead.

Заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев добавил, что служба неоднократно обращалась к компании с просьбой пояснить, по каким критериям Gilead выбрала производителей для выдачи добровольной лицензии, и каким образом были определены 127 стран, куда поставляют ремдесивир стороннего производства. По его словам, ответа от компании так и не поступило.

Нижегородцев также заметил, что Gilead в принципе не подавала в Минздрав заявление о регистрации цены. При этом с 2021 года обращение препарата было бы невозможно, так он вошел в обновленный перечень ЖНВЛП. «Фармасинтез» же зарегистрировал цену на свой препарат под брендом «Ремдеформ» в декабре на уровне 7,4 тыс. руб.

В связи с этим в правительстве опасались, что с 1 января ни одного препарата на основе ремдесивира в стране не будет при том, что его используют для лечения тяжелых форм COVID-19. Именно поэтому и было принято решение о предоставлении «Фармасинтезу» права на использование нескольких патентов Gilead, пояснили представители ФАС и Минздрава в суде.

В пресс-службе компании также отметили, что Gilead с середины 2020 года выражает готовность к совместной работе с российским государством по расширению доступа к препарату. «Компания Gilead с самого начала взяла на себя обязательства и поддерживала достаточный запас препарата «Веклури» для всех нуждающихся в нем российских пациентов, а подход к определению стоимости данного препарата не соответствует действующей в России методике ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», – уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что «Фармасинтез» в июле прошлого обращался к Gilead с предложением начать переговоры о заключении лицензионного соглашения на производство препарата, но ответа не получил. Gilead в свою очередь подписал соглашение по выводу препарата на российский рынок с компанией «Фарпмастандарт».

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

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