Депутат Фаррахов призвал как можно быстрее вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами

Депутат Фаррахов считает, что Россия опаздывает с разрешением на доставку рецептурных лекарств. Необходимо принять регуляторные меры, чтобы ускорить разрешение на дистанционную торговлю такими препаратами.

В России необходимо быстрее вводить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Об этом во время брифинга в рамках первого дня «Фармпробега-2021» заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, передает корреспондент «ФВ».

Айрат Фаррахов согласен с мнением, что большие системные проекты надо вводить с предварительными экспериментами. «Но мне кажется, что мы опаздываем с этим решением, обсуждая его сложность, невозможность и так далее. Де-факто такая модель есть, мы официально можем доставлять лекарства для людей с ограниченными возможностями», – добавил он.

Фаррахов отметил, что в целом цифровизация медицины в стране идет медленно. С ее помощью многие процессы можно сделать прозрачнее, а также эффективнее использовать ресурсы.

Депутаты неоднократно выступали за то, чтобы разрешить продажу рецептурных лекарств через интернет, потому что при тяжелых инфекционных заболеваниях люди в них нуждаются в первую очередь.

Глава межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения Андрей Исаев отмечал ранее, что государство способно организовать контроль за продажей рецептурных препаратов, и он может быть даже эффективнее, чем при отпуске в аптеках.

В апреле власти Белогородской области объявили, что готовы провести эксперимент по дистанционной торговле и доставке рецептурных препаратов на своей территории в III квартале 2021 года.

Фото: Иван Коротин

Елена Калиновская

pharmvestnik