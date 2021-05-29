Novo Nordisk и Российская диабетическая ассоциация заключили партнерство

ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» и компания Novo Nordisk подписали соглашение о сотрудничестве. Основные задачи партнерства – повышение осведомленности населения о сахарном диабете и его рисках, о роли открытия инсулина в борьбе с этим серьезным заболеванием и популяризация историй успеха людей с диабетом.

Еще век назад диагноз «сахарный диабет» звучал как смертный приговор – у большинства больных это заболевание неминуемо приводило к летальному исходу. Все изменилось в 1921 году, когда канадскими учеными Фредериком Бантингом и Чарльзом Бестом был открыт инсулин.

«Открытие инсулина является одним из величайших достижений медицины XX века, с которым может сравниться только открытие антибиотиков, потому что благодаря инсулину были спасены миллионы жизней людей с диабетом, – заявил президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», д.м.н. Александр Майоров. – К тому же это редкий пример в истории, когда успешный научный эксперимент за очень короткий срок дал потрясающий результат в клинической практике. На сегодня инсулин остается незаменимым препаратом в лечении сахарного диабета и еще долгие годы будет им оставаться».

По его словам, обеспечение пациентов с диабетом инсулином, внедрение в медицинскую практику более совершенных и доступных для населения препаратов инсулина, открывающих новые возможности в лечении заболевания, позволяют избежать многих серьезных осложнений. При этом для лучшей компенсации заболевания одного применения инсулина недостаточно – надо научить пациента управлять не заболеванием, а жизнью с заболеванием.

В честь 100-летия открытия инсулина в России запущен сайт www.insulin100.ru, на котором можно более подробно узнать про историю открытия инсулина и развития мировой диабетологии, а также ознакомиться с актуальными вопросами, связанными с сахарным диабетом.

С момента открытия инсулина в лечении сахарного диабета произошел невероятный прогресс благодаря появлению более совершенных препаратов инсулина и систем введения. Вскоре после открытия инсулина, в 1923 году в Дании Нобелевским лауреатом Августом Крогом была основана фармацевтическая компания, известная сегодня как Novo Nordisk A/S. Учеными компании были разработаны четыре поколения инсулина: с 1920-х годов прошлого столетия компания выпускала животные инсулины, в 1980-е годы был разработан генно-инженерный человеческий инсулин, в 1990-е годы созданы первые аналоги инсулина, а в 2010-е годы компания представила аналоги инсулина нового поколения.

Вкладом компании в развитие диабетологии стало внедрение в 1946 году в клиническую практику первого пролонгированного инсулина (НПХ), созданного Хансом Кристианом Хагедорном, а также разработка и внедрение в 1970–1980-е годах идеологии базис-болюсной терапии. Нельзя не отметить, что для повышения комфорта и качества жизни пациента компания Novo Nordisk первой в мире разработала инновационное устройство для практически безболезненного введения инсулина – шприц-ручку «НовоПен».

«В России история применения датских инсулинов началась еще на заре инсулинотерапии, когда в 1924 году советскими властями они были рекомендованы для лечения сахарного диабета, – рассказал вице-президент и генеральный директор компании Novo Nordisk в России и Беларуси Ханс Дюиф. – Чтобы повысить доступность инновационных препаратов инсулина для российских пациентов с диабетом, в 2015 году компания открыла в Калужской области высокотехнологичный завод, на котором с 2018 года налажено производство готовой лекарственной формы. В настоящее время компания продолжает инвестировать в российский завод, осуществляя трансфер передовых технологий. Мы уделяем большое внимание не только инновациям, но и повышению доступности лекарственных препаратов для пациентов с диабетом».

Novo Nordisk обладает полным портфелем современных инсулинов. В мире препараты производителя для лечения этого заболевания ежедневно используют более 32 млн человек, в том числе в России – около полумиллиона пациентов, отмечают в компании.

Материал партнера: Novo Nordisk

pharmvestnik