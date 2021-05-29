Sanofi и GSK заявили о старте III фазы испытания вакцины от COVID-19

Европейские компании Sanofi и GSK сообщили о начале проведения фазы III испытания своей вакцины от COVID-19 после публикации результатов фазы II, показавшей высокую эффективность противоковидного препарата. Ожидается, что вакцина будет доступна к концу 2021 года.

Французская и британская фармацевтические компании Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) объявили о начале проведения крупномасштабных испытаний своей двухкомпонентной адъювантной рекомбинантной вакцины от COVID-19. Заявление опубликовано на официальном сайте Sanofi.

В фазе III клинического исследования примут участие 35 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше из нескольких стран. Производители в ходе двух этапов испытания изучат сначала эффективность вакцины против исходного штамма коронавируса, а затем против южноафриканского варианта SARS-CoV2, известного как B. 1.351. Как было отмечено, недавние научные данные говорят о том, что антитела, созданные для противостояния штамму, обнаруженному впервые в ЮАР, способны обеспечить защиту и от других вариантов коронавируса.

При успешном окончании испытаний и получении одобрения от регуляторов препарат может быть зарегистрирован к концу 2021 года, добавили компании.

Кроме того, отдельно будет организовано дополнительное исследование, в ходе которого будет изучаться потенциал вакцины компаний в качестве бустерной, т.е. вторичной, дозы вне зависимости от того, препарат какого производителя получил пациент первоначально.

Ранее вакцина Sanofi и GSK продемонстрировала удручающие результаты в ходе декабрьских испытаний. Прививка не вызывала иммунитет к вирусу среди пожилых. Ожидалось, что оба производителя станут крупными поставщиками, которые к тому моменту уже успели подписать договоры о предоставлении сотен миллионов доз для США, ЕС, Великобритании и COVAX.

С тех пор компании адаптировали формулу препарата и объявили в начале этого месяца о завершении фазы II исследования, согласно результатам которого вакцина вызывала гуморальную реакцию в 95–100% случаев после введения двух доз.

Помимо этого, в настоящее время Sanofi совместно с американской терапевтической компанией Translate Bio разрабатывает вакцину на основе технологии матричной РНК, используемой компаниями Pfizer, BioNTech и Moderna. В марте этого года стартовала фаза I/II испытания мРНК-препарата.

Владимир Заболотских

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