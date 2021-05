Sinopharm впервые опубликовала в научном журнале данные испытаний своих вакцин

Китайский государственный производитель препаратов Sinopharm впервые опубликовал в научном рецензируемом журнале данные испытания своих вакцин от COVID-19. Согласно результатам исследования, препараты показали 70%-ную эффективность и не привели к тяжелым побочным эффектам. Однако исследование имеет ряд недостатков.

Две инактивированные вакцины от COVID-19 под названием WIV04 и HBO2, разработанные China National Biotec Group Co., подразделением китайской фармацевтической компании Sinopharm, оказались эффективны на 72,8% и 78,1% соответственно. Подробные результаты их испытания опубликованы в медицинском журнале The Journal of the American Medical Association. Это первый случай, когда китайские производители представляют данные исследований противоковидных вакцин в виде научной публикации.

В исследовании приняли участие 40 832 добровольца из Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Египта и Иордании. Участники получали либо две дозы вакцины с интервалом в три недели, либо плацебо. Через две недели после введения второго компонента препарата было зарегистрировано 26 случаев заражения SARS-CoV2 среди привитых WIV04 и 21 случай среди вакцинированных HBO2. Ни у одного из пациентов, получивших вакцину, не развилась тяжелая форма заболевания.

Легкие и средние побочные эффекты от препаратов были отмечены у 41,7% и 46,5% добровольцев, привитых WIV04 и HBO2 соответственно. Тяжелые неблагоприятные негативные проявления от вакцины составили всего 0,4–0,6%.

Опубликованное исследование имело некоторые недостатки. В испытании принимали участие в основном лица мужского пола – мужчины составили 85% всех участников. При этом менее 2% из всех добровольцев были в возрасте от 60 лет и старше. Большинство из них не имели сопутствующих заболеваний. В этой связи остается неизвестной эффективность и безопасность китайских вакцин среди женщин, пожилых людей и лиц с фоновыми заболеваниями.

Информация об эффективности вакцин соответствует ранее представленным данным, которые, однако, не были подкреплены исследованием, размещенным в рецензируемом научном журнале.

Китайские препараты используются в рамках программ вакцинации многих, в основном развивающихся, стран. Производитель распространил более 380 млн доз своей вакцины по всему миру. Тем не менее непрозрачность испытаний безопасности и эффективности прививки была раскритикована и подорвала доверие к вакцинам, особенно после того, как случаи заболевания COVID-19 продолжали расти в государствах, использовавших китайские разработки для иммунизации населения. Это также стало препятствием для выдачи разрешения на экстренное применение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая одобрила одну из вакцин компании Sinopharm лишь в этом месяце.

Владимир Заболотских

pharmvestnik