Вакцины Pfizer, AstraZeneca и J&J от COVID-19 сравнили по количеству летальных исходов

Вакцина Pfizer от коронавируса вызвала больше смертельных случаев после прививки, чем препараты от AstraZeneca и J&J. Такая ситуация наблюдается во всех странах, за исключением Великобритании, говорится в докладе AstraZeneca.
Вакцина Pfizer вызывала смертельные случаи чаще, чем препараты Pfizer и Johnson & Johnson. Об этом свидетельствуют данные из доклада AstraZeneca под названием «Восстановление уверенности в вакцинах против COVID-19 и улучшение сотрудничества между регулирующими органами, учреждениями здравоохранения и фармацевтическими компаниями — призыв к действию». «ФВ» направил запрос в компанию.
В докладе компания сравнивает риски летального исхода от введения трех вакцин от COVID-19 западных производителей — Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Сравнение проводится по ряду европейских и южноамериканских государств, а также по США.
|В докладе также обобщили данные по тромбозам и тромбоэмболиям четырех вакцин, взятые из официальных источников. Частота тромбозов с тромбоцитопенией выше при введении препарата AstraZeneca, частота тромбоэмболий выше при введении препаратов Janssen, Moderna и Pfizer/BioNtech, следует из документа.
Почти во всех странах сравнения вакцина Pfizer вызывала больше смертей на миллион введенных доз, чем препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson. К примеру, во Франции этот показатель составляет 45,3 случая у американской компании, и у 17,9 — у британского производителя. В других странах Европы соотношение следующее: В Германии вакцина Pfizer вызывала 29,9 смертей на один миллион доз, а вакцина AstraZenaca — 6,5; В Норвегии — 164,3 и 44,6; в Австрии — 47,5 и 7,5; в Италии — 10,9 и 7,3.
Больше летальных исходов вакцина AstraZeneca вызвала только в Великобритании. Там препарат AstraZeneca вызвал 24,2 смертей на один миллион доз, а Pfizer — 20,7.
Сравнивать вакцины J&J и Pfizer можно на основе данных из США. Там препарат Pfizer вызывал 10 летальных исходов на миллион человек, а J&J — 7,5. В США также зафиксировано наибольшее общее число смертей после введения вакцин Pfizer — 999 случаев. По этому показателю результаты Pfizer выше во всех странах, кроме Великобритании — где лидирует AstraZeneca.
Тем не менее стоит отметить, что во всех рассматриваемых странах было введено больше доз вакцины Pfizer чем AstraZeneca и J&J. Так, в Германии ввели 10,7 млн доз препарата Pfizer и 2,9 — AstraZeneca. Больше доз, чем Pfizer, смогла ввести только AstraZeneca — в Великобритании.
|Общее число смертельных случаев
|Число введенных доз вакцин
|Число смертельных случаев на 1 миллион доз
|Pfizer
|AstraZeneca
|J&J
|Pfizer
|AstraZeneca
|J&J
|Pfizer
|AstraZeneca
|J&J
|США
|999
|—
|54
|99,5
|—
|7,2
|10
|—
|7,5
|Франция
|386
|44
|—
|8,5
|2,5
|—
|45,3
|17,9
|—
|Германия
|321
|19
|—
|10,7
|2,9
|—
|29,9
|6,5
|—
|Великобритания
|302
|472
|—
|14,6
|19,5
|—
|20,7
|24,2
|—
|Норвегия
|130
|6
|—
|0,8
|0,1
|—
|164,3
|44,6
|—
|Австрия
|57
|3
|—
|1,2
|0,4
|—
|47,5
|7,5
|—
|Италия
|76
|12
|—
|7,0
|1,6
|—
|10,9
|7,3
|—
|Аргентина
|—
|4
|—
|—
|0,5
|—
|—
|7,7
|—
|Бразилия
|—
|40
|—
|—
|3,3
|—
|—
|12,3
|—
|Чили
|1
|—
|—
|0,3
|—
|—
|3,4
|—
|—
Обзор смертельных случаев, связанных с приемом вакцин на основе данных государственных органов и медицинских/фармаконадзорных агенств. Источник: доклад компании AstraZeneca.
Николай Соколов
pharmvestnik