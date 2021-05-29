Вакцины Pfizer, AstraZeneca и J&J от COVID-19 сравнили по количеству летальных исходов

Вакцина Pfizer от коронавируса вызвала больше смертельных случаев после прививки, чем препараты от AstraZeneca и J&J. Такая ситуация наблюдается во всех странах, за исключением Великобритании, говорится в докладе AstraZeneca.

Вакцина Pfizer вызывала смертельные случаи чаще, чем препараты Pfizer и Johnson & Johnson. Об этом свидетельствуют данные из доклада AstraZeneca под названием «Восстановление уверенности в вакцинах против COVID-19 и улучшение сотрудничества между регулирующими органами, учреждениями здравоохранения и фармацевтическими компаниями — призыв к действию». «ФВ» направил запрос в компанию.

В докладе компания сравнивает риски летального исхода от введения трех вакцин от COVID-19 западных производителей — Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Сравнение проводится по ряду европейских и южноамериканских государств, а также по США.

В докладе также обобщили данные по тромбозам и тромбоэмболиям четырех вакцин, взятые из официальных источников. Частота тромбозов с тромбоцитопенией выше при введении препарата AstraZeneca, частота тромбоэмболий выше при введении препаратов Janssen, Moderna и Pfizer/BioNtech, следует из документа.

Почти во всех странах сравнения вакцина Pfizer вызывала больше смертей на миллион введенных доз, чем препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson. К примеру, во Франции этот показатель составляет 45,3 случая у американской компании, и у 17,9 — у британского производителя. В других странах Европы соотношение следующее: В Германии вакцина Pfizer вызывала 29,9 смертей на один миллион доз, а вакцина AstraZenaca — 6,5; В Норвегии — 164,3 и 44,6; в Австрии — 47,5 и 7,5; в Италии — 10,9 и 7,3.

Больше летальных исходов вакцина AstraZeneca вызвала только в Великобритании. Там препарат AstraZeneca вызвал 24,2 смертей на один миллион доз, а Pfizer — 20,7.

Сравнивать вакцины J&J и Pfizer можно на основе данных из США. Там препарат Pfizer вызывал 10 летальных исходов на миллион человек, а J&J — 7,5. В США также зафиксировано наибольшее общее число смертей после введения вакцин Pfizer — 999 случаев. По этому показателю результаты Pfizer выше во всех странах, кроме Великобритании — где лидирует AstraZeneca.

Тем не менее стоит отметить, что во всех рассматриваемых странах было введено больше доз вакцины Pfizer чем AstraZeneca и J&J. Так, в Германии ввели 10,7 млн доз препарата Pfizer и 2,9 — AstraZeneca. Больше доз, чем Pfizer, смогла ввести только AstraZeneca — в Великобритании.

Общее число смертельных случаев Число введенных доз вакцин Число смертельных случаев на 1 миллион доз Pfizer AstraZeneca J&J Pfizer AstraZeneca J&J Pfizer AstraZeneca J&J США 999 — 54 99,5 — 7,2 10 — 7,5 Франция 386 44 — 8,5 2,5 — 45,3 17,9 — Германия 321 19 — 10,7 2,9 — 29,9 6,5 — Великобритания 302 472 — 14,6 19,5 — 20,7 24,2 — Норвегия 130 6 — 0,8 0,1 — 164,3 44,6 — Австрия 57 3 — 1,2 0,4 — 47,5 7,5 — Италия 76 12 — 7,0 1,6 — 10,9 7,3 — Аргентина — 4 — — 0,5 — — 7,7 — Бразилия — 40 — — 3,3 — — 12,3 — Чили 1 — — 0,3 — — 3,4 — —

Обзор смертельных случаев, связанных с приемом вакцин на основе данных государственных органов и медицинских/фармаконадзорных агенств. Источник: доклад компании AstraZeneca.

Николай Соколов

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