Компания «Биотики» удостоена премии «Заботливый работодатель»

Компания «Биотики» получила премию «Заботливый работодатель», которую вручает Московская торгово-промышленная палата и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты при партнерском участии компании «Союзспецодежда».

Когда речь идет о промышленном производстве, всегда есть риск угрозы здоровью работников, отмечают в компании. Поэтому обеспечение сотрудников, чья жизнь и здоровье зависят от ответственности руководителей, качественными средствами индивидуальной защиты является фундаментом безопасности труда.

Премия «Заботливый работодатель», которая проводится ежегодно, отмечает московские предприятия, которые лучше всех заботятся о защищенности и комфорте своих сотрудников. В этом году среди участников было более 3 тыс. компаний. Участники оцениваются по таким критериям, как обеспеченность средствами защиты, их качество, правильность маркировки и сертификатов.

«Наша цель – выделить лучших работодателей страны, которые подают пример заботы о своих сотрудниках, – подчеркнул генеральный директор компании «Союзспецодежда» Юрий Гамшеев. – Каждый должен знать, что, работая в этих компаниях можно быть уверенным в своей безопасности».

В компании «Биотики» отмечают, что тема защиты сотрудников и охраны труда всегда была важна для производителя. А в период пандемии коронавируса стала еще более актуальной.

«Признание результатов усилий компании не может не радовать, – резюмировали в компании. – Мы тщательно соблюдаем все необходимые правила безопасности и гигиены труда. Все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью. Бизнес в наши дни как никогда должен быть ответственен за здоровье человека и общества».

Материал партнера: «Биотики»

pharmvestnik