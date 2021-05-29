Компания «Фармамед.РФ» представила средство для улучшения потенции в виде спрея

На XVII Международном конгрессе «Мужское здоровье» фармацевтическая компания «Фармамед.РФ» представила рецептурный препарат на основе силденафила (РУ ЛП №ЛП-005732). Особенность нового препарата – форма выпуска, это дозированный оральный спрей. Применяется только по назначению врача.

Препарат выпускается во флаконах дозировкой 5 мл (32 дозы), которые снабжены механическим насосом-дозатором и съемной этикеткой для сохранения конфиденциальности. Прием препарата осуществляется за час до сексуальной активности.

В одном нажатии на насос-дозатор содержится 12,5 мг, при минимальной суточной дозе 25 мг*, что облегчает расчет дозировки и снижает опасность возникновения побочных действий. За счет формы выпуска препарат начинает всасываться уже в ротовой полости, а его действие начинается через 10 минут после приема.

«Мы успешно завершили первую стадию представления препарата в России – его дебют состоялся на ключевом мероприятии в области медицины – конгрессе «Мужское здоровье» в мае 2021, – рассказал директор по маркетингу компании «Фармамед.РФ» Андрей Захаров. – В мероприятии приняли участие более 700 лучших урологов страны, отметивших уникальную форму выпуска препарата. Комплиментов от профессионалов также удостоились революционные решения по упаковке и дозировке».

Компания «Фармамед.РФ» существует с 2003 года, специализируется на производстве готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. Производитель отмечен наградами за высокие показатели качества в профессиональной деятельности.

* Рекомендуемая доза препарата для большинства взрослых пациентов составляет 50 мг. С учетом эффективности и переносимости доза может быть увеличена до 100 мг или снижена до 25 мг. Максимальная рекомендованная суточная доза составляет 100 мг в сутки. Максимальная рекомендованная кратность применения – один раз в сутки.

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