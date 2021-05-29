Компания «Фармамед.РФ» представила средство для улучшения потенции в виде спрея Bayer отказалась увеличивать сумму компенсаций пострадавшим от Roundup » «Пульс» стал лидером рейтинга фармдистрибьюторов Опубликован рейтинг фармдистрибьюторов России за I квартал 2021 г. аналитической компании IQVIA. Возглавляет рейтинг фармацевтическая компания «Пульс». По итогам I квартала 2021 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 63,2%. Относительно I квартала 2020 года доля валовых продаж TOП-10 поднялась на 8,9%. Компания «Пульс» заняла лидирующую позицию по валовым продажам в I квартале 2021 года. Таким образом, «Пульс» занимает 12,2% рынка. На втором и третьем месте рейтинга «Катрен» (11,7%) и «Протек» (11,3%). Материал партнера: «Пульс» pharmvestnik