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«Пульс» стал лидером рейтинга фармдистрибьюторов

Опубликован рейтинг фармдистрибьюторов России за I квартал 2021 г. аналитической компании IQVIA.  Возглавляет рейтинг фармацевтическая компания «Пульс».

По итогам I квартала 2021 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж составила 63,2%. Относительно I квартала 2020 года доля валовых продаж TOП-10 поднялась на 8,9%.

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Компания «Пульс» заняла лидирующую позицию по валовым продажам в I квартале 2021 года. Таким образом, «Пульс» занимает 12,2% рынка. На втором и третьем месте рейтинга «Катрен» (11,7%)  и «Протек» (11,3%).

Материал партнера: «Пульс»

pharmvestnik

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28 мая, 2021 | Просмотров: 98