Bayer отказалась увеличивать сумму компенсаций пострадавшим от Roundup

Bayer не будет увеличивать сумму компенсаций пострадавшим от средства от сорняков Roundup. Компания предполагала выплатить компенсации в размере 2 млрд долл. людям, утверждавшим, что средство вызвало у них неходжкинскую лимфому. Но суд отклонил это предложение.

Немецкая Bayer заявила, что не будет увеличивать сумму компенсаций пострадавшим от средства против сорняков Roundup, пишет Reuters. Ранее компания планировала удовлетворить около 30 тыс. исков от потребителей, утверждавших, что гербицид вызвал у них неходжкинскую лимфому, суммой в 2 млрд долл.

Американский суд отклонил предложение, которое подразумевало выплату компенсаций в обмен на некоторое ограничение исков. Окружной судья Сан-Франциско Винс Чхабрия назвал этот план «явно необоснованным».

В ответ Bayer заявила, что «по-прежнему открыта для переговоров», но только если их условия «будут разумными», и что «пересмотрит свои усилия» по урегулированию этих исков.

«Мы полны решимости разрешить судебный процесс Roundup и свести к минимуму риск для нашей компании, связанный с существующими и потенциальными будущими судебными исками», – заявил генеральный директор Bayer Вернер Бауманн в своем выступлении, опубликованном в интернете.

Из-за разочарования в связи с провалом плана по урегулированию этих рисков по Roundup акции Bayer в четверг упали на 3,7% на торгах во Франкфурте.

Компания продолжает утверждать, что десятилетия исследований показывают безопасность Roundup (глифосата) для использования человеком. Bayer заявляет, что продолжит поставлять глифосат для сельскохозяйственных субъектов. Немецкая компания приобрела права на препарат при покупке Monsanto за 63 млрд долл. в 2018 году.

В июне компания выделила 9,6 млрд долл. на урегулирование около 125 тыс. претензий и исков, использовавших Roundup потребителей, которые также утверждали, что продукт вызвал у них неходжкинскую лимфому. Компания удовлетворила все претензии, кроме 30 тыс.

Николай Соколов

pharmvestnik