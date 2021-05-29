Минздрав разработал новый порядок ввоза и вывоза сильнодействующих и ядовитых веществ

Минздрав России разработал проект постановления Правительства России о порядке ввоза и вывоза из страны сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября этого года и будет действовать шесть лет.

В нем указывается, что ввозить и вывозить сильнодействующие и ядовитые вещества можно будет по номенклатуре, устанавливаемой кабмином, и при наличии лицензии от Минпромторга. Лицензия выдается в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью. Структуру и формат лицензии в виде электронного документа утверждает ЕЭК, до их утверждения этим занимается Минпромторг.

Для выдачи лицензии необходимо будет собрать пакет документов и отправить их на портал госуслуг: соответствующее заявление, копию внешнеторгового договора или контракта или копию иного документа, подтверждающего намерения сторон. Также потребуется копия документа о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации. Для разовой лицензии нужны будут дополнения и приложения к договору или контракту.

Планируется, что Минпромторг будет выдавать лицензию или предоставлять отказ в течение 15 рабочих дней с даты поступления документов. Среди причин отказа прописано нарушение международных обязательств государств — членов ЕЭК, которое может наступить вследствие исполнения договора/контракта, для реализации которого запрашивается лицензия.

Григорий Дубов

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