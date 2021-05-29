РФПИ и UNICEF договорились о поставках вакцины «Спутник V»

РФПИ поставит Детскому фонду ООН (UNICEF) 220 млн доз российской вакцины. Чтобы поставки начались, препарат нужно включить в рекомендованный список препаратов ВОЗ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и UNICEF подписали соглашение о поставках 220 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для иммунизации 110 млн человек. Об этом сообщается на сайте РФПИ. Отмечается, что договоренность с фондом позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру.

При этом поставки для UNICEF начнутся после того, как «Спутник V» внесут в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации. В октябре 2020 года РФПИ сообщал о подаче заявки в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» и ожидает решения.

Также РФПИ ведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о возможном включении «Спутника V» в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Накануне вторая страна ЕС – Словакия — одобрила применение «Спутника V» для массовой вакцинации в стране.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 27 мая заявил, что уже почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. По данным руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимира Гущина, примерно 10% жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Фото: mil.ru

Григорий Дубов

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