AstraZeneca объяснила, почему не нужно смешивать вакцины

Компания AstraZeneca обобщила данные по тромбозам и тромбоэмболиям четырех вакцин, взятые из официальных источников. Частота тромбозов с тромбоцитопенией выше при введении препарата AstraZeneca, частота тромбоэмболий выше при введении препаратов Janssen, Moderna и Pfizer/BioNtech, следует из документа.

Компания AstraZeneca распространила доклад, призванный восстановить доверие к вакцинам против COVID-19. Соотношение пользы и риска введения двух доз вакцины AstraZeneca в целом сопоставимо с другими вакцинами, следует из документа. «ФВ» направил запрос в компанию.

Представлен анализ информации о четырех препаратах: аденовирусных векторных вакцинах AstraZeneca и Janssen, вакцин с использованием технологии модифицированной РНК — Moderna и Pfizer/BioNtech.

После сообщений о тромбозах на фоне вакцины AstraZeneca AZD1222 регуляторы ряда стран ограничили ее применение. Это касалось ограничения использования или использования в определенных возрастных группах.

Введенные меры противоречат заключению европейского регулятора EMA – преимущества вакцины для профилактики COVID-19 компании AstraZeneca превышают риски во всех возрастных группах. Польза от вакцинации была выше с увеличением возраста и уровня инфицирования.

Также в докладе говорится, что вакцина Pfizer от коронавируса вызвала больше смертельных случаев после прививки, чем препараты от AstraZeneca и J&J. Такая ситуация наблюдается во всех странах, за исключением Великобритании.

Однако регуляторы ряда стран рекомендовали в качестве второй дозы вводить иммунобиологический препарат других компаний, в которых использовалась технология мРНК. Хотя этот подход не поддерживают ВОЗ и EMA, указано в документе.

В качестве обоснования в документе приводятся данные частоты случаев тромбоза с тромбоцитопенией и тромбоэмболии. Информация о событиях предоставлена европейским регулятором и взята из системы отчетности о побочных эффектах Центров по контролю и профилактике заболеваний США, CDC.

Как следует из документа, самая большая частота тромбозов с тромбоцитопенией выявлена при введении вакцины AstraZeneca: 4,83 на 1 млн вакцинированных, далее следует аденовирусная вакцина Janssen: 1,90 на 1 млн. Случаи тромбозов и тромбоцитопении на фоне введения вакцин с использованием технологии модифицированной РНК редки. Иммунизация препаратом компании Moderna привела к 5 случаям на 4 млн вакцинированных. Иммунизация вакциной Pfizer/BioNtech – 35 случаев на 54 млн.

Однако частота тромбоэмболии при введении препаратов Moderna, Pfizer/BioNtech и Janssen существенно выше, чем при вакцинации препаратом AstraZeneca. Это 11,2 на 2 млн для иммунобиологического препарата Janssen, 10,9 и 10,8 на 1 млн для препаратов Moderna и Pfizer/BioNtech. При вакцинации препаратом AstraZeneca частота тромбоэмболии — 6 на 1 млн вакцинированных.

Текущая частота тромботических событий при введении двух доз вакцины AstraZeneca оценивается как 3 на 2,54 млн введений вторых доз, указано в документе.

Таблица. Число случаев и частота тромботической тромбоцитопении и тромбоэмболии при применении четырех вакцин против COVID-19