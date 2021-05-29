AstraZeneca объяснила, почему не нужно смешивать вакцины

Компания AstraZeneca обобщила данные по тромбозам и тромбоэмболиям четырех вакцин, взятые из официальных источников. Частота тромбозов с тромбоцитопенией выше при введении препарата AstraZeneca, частота тромбоэмболий выше при введении препаратов Janssen, Moderna и Pfizer/BioNtech, следует из документа.
Компания AstraZeneca распространила доклад, призванный восстановить доверие к вакцинам против COVID-19. Соотношение пользы и риска введения двух доз вакцины AstraZeneca в целом сопоставимо с другими вакцинами, следует из документа. «ФВ» направил запрос в компанию.
Представлен анализ информации о четырех препаратах: аденовирусных векторных вакцинах AstraZeneca и Janssen, вакцин с использованием технологии модифицированной РНК — Moderna и Pfizer/BioNtech.
После сообщений о тромбозах на фоне вакцины AstraZeneca AZD1222 регуляторы ряда стран ограничили ее применение. Это касалось ограничения использования или использования в определенных возрастных группах.
Введенные меры противоречат заключению европейского регулятора EMA – преимущества вакцины для профилактики COVID-19 компании AstraZeneca превышают риски во всех возрастных группах. Польза от вакцинации была выше с увеличением возраста и уровня инфицирования.
|Также в докладе говорится, что вакцина Pfizer от коронавируса вызвала больше смертельных случаев после прививки, чем препараты от AstraZeneca и J&J. Такая ситуация наблюдается во всех странах, за исключением Великобритании.
Однако регуляторы ряда стран рекомендовали в качестве второй дозы вводить иммунобиологический препарат других компаний, в которых использовалась технология мРНК. Хотя этот подход не поддерживают ВОЗ и EMA, указано в документе.
В качестве обоснования в документе приводятся данные частоты случаев тромбоза с тромбоцитопенией и тромбоэмболии. Информация о событиях предоставлена европейским регулятором и взята из системы отчетности о побочных эффектах Центров по контролю и профилактике заболеваний США, CDC.
Как следует из документа, самая большая частота тромбозов с тромбоцитопенией выявлена при введении вакцины AstraZeneca: 4,83 на 1 млн вакцинированных, далее следует аденовирусная вакцина Janssen: 1,90 на 1 млн. Случаи тромбозов и тромбоцитопении на фоне введения вакцин с использованием технологии модифицированной РНК редки. Иммунизация препаратом компании Moderna привела к 5 случаям на 4 млн вакцинированных. Иммунизация вакциной Pfizer/BioNtech – 35 случаев на 54 млн.
Однако частота тромбоэмболии при введении препаратов Moderna, Pfizer/BioNtech и Janssen существенно выше, чем при вакцинации препаратом AstraZeneca. Это 11,2 на 2 млн для иммунобиологического препарата Janssen, 10,9 и 10,8 на 1 млн для препаратов Moderna и Pfizer/BioNtech. При вакцинации препаратом AstraZeneca частота тромбоэмболии — 6 на 1 млн вакцинированных.
Текущая частота тромботических событий при введении двух доз вакцины AstraZeneca оценивается как 3 на 2,54 млн введений вторых доз, указано в документе.
Таблица. Число случаев и частота тромботической тромбоцитопении и тромбоэмболии при применении четырех вакцин против COVID-19
|Вакцина
|Разработчик
|Тромботическая тромбоцитопения
|Тромбоэмболия
|AZD1222
|AstraZeneca/Оксфордский университет
|169 на 35 млн вакцинированных; 4,83 на 1 млн
|30 на 5 млн вакцинированных; 6 на 1 млн
|Janssen/JNJ-78436735
|Johnson & Johnson
|15 на 8 млн вакцинированных; 1,90 на 1 млн
|55 на 4,9 млн вакцинированных; 11,2 на 1 млн
|mRNA-1273
|Moderna
|5 случаев в мире; 4 млн вакцинированных
|550 на 51 млн вакцинированных; 10,8 на 1 млн
|BNT162b2
|Pfizer/BioNtech
|35 случаев в мире; 54 млн вакцинированных
|627 на 57 млн вакцинированных; 10,9 на 1 млн
Елена Воронина
pharmvestnik