Центр лекобеспечения на централизованных закупках «Спинразы» сэкономил 800 млн рублей

Централизованная закупка позволила уменьшить стоимость нусинерсена по сравнению с зарегистрированной ценой на 770 тыс. руб. за один флакон. Экономия по закупкам препарата составила примерно 800 млн руб.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан благодаря централизованным закупкам нусинерсена (торговое наименование «Спинраза») сэкономил около 800 млн руб. Об этом на совещании в Законодательном собрании Нижегородской области «Совершенствование механизмов лекарственного обеспечения для пациентов с высокозатратными заболеваниями», организованном при участии объединения «Фармпробег-2021», рассказала Елена Максимкина, передает корреспондент «ФВ».

По ее словам, по сравнению с зарегистрированной ценой – 5 138 690,78 руб. за флакон – Центр лекобеспечения сумел снизить стоимость на 770 тыс. руб.

Согласно данным AlphaRM, Центр лекобеспечения в марте — мае 2021 года провел закупки нусинерсена на сумму 7,5 млрд руб. Поставщиками стали «Фармстандарт», «Фармастор» и «Биотэк».

Максимкина добавила, что на совещании попечительского совета «Круга добра» обсуждались другие методы снижения стоимости лекарств. В частности, по отдельным нозологиям планируется использовать технологии оценки качества лечения. В случае если не будет эффекта от лекарства, компании готовы компенсировать затраты государства. Отследить назначенные пациенту препараты и его состояние после их приема можно будет через информационный ресурс фонда, который должен появиться в соответствии с постановлением правительства.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Калиновская

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