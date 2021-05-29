Ольга Звонарева возглавит в Inpharmatis направление Regulatory Affairs в России и странах СНГ

Inpharmatis официально объявляет о назначении Ольги Звонаревой на должность Regional Regulatory Affairs Director в странах СНГ.

В составе международной команды Inpharmatis, Ольге Звонаревой предстоит укрепить позиции компании на рынке России и стран СНГ в сфере предоставления полного спектра услуг по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий. Ольга Звонарева будет работать в московском офисе Inpharmatis.

До прихода в Inpharmatis, Ольга Звонарева более 15 лет занимала должность Директора по Regulatory Affairs, фармаконадзору и управлению качеством в европейской фармацевтической компании Fresenius Kabi.

Inpharmatis – международная консалтинговая группа компаний с головным офисом в Риге, Латвия. Inpharmatis предоставляет полный комплекс услуг по регуляторным вопросам, фармаконадзору, GMP и GDP аудитам, пользовательскому тестированию листков-вкладышей (PIL), а также электронным решениям для фармацевтической индустрии и регуляторных органов в Евросоюзе, ЕАЭС, СНГ.

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