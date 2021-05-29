Депутат Фаррахов: В России необходимо быстрее вводить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами

Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов считает, что Россия опаздывает с разрешением на доставку рецептурных лекарств. Об этом он заявил GxP News во время пресс-подхода в рамках первого дня «Фармпробега-2021» 27 мая 2021.

«Моя личная позиция, мы должны быстрее вводить дистанционную продажу ЛП как рецептурных, так и без рецептурных. В рамках ажиотажного спроса можно сделать исключение и для сильнодействующих ЛП. Это надо доработать.

Фарм.рынок невозможно зарегулировать до какого-то края. И вся работа регуляторов должна быть максимально сбалансированной и итоговым результатом работы регуляторов должна быть стабильная цена. Если она и растёт, она не должна расти выше инфляции» сообщил Айрат Фаррахов.

На вопрос журналиста GxP News, стоит ли вводить продажу рецептурных ЛП системно и возможно начиная с Татарстана, депутат Фаррахов ответил, что он считает это возможным в таких системных больших проектах можно идти в части эксперимента. «Но мне кажется, что мы опаздываем с этим решением, обсуждая его сложность, невозможность и так далее. Де-факто такая модель есть, мы официально можем доставлять лекарства для людей с ограниченными возможностями. С цифровизацией можно очень быстро решить такие проблемы» подчеркнул Айрат Фаррахов.

gxpnews