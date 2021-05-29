Депутат Фаррахов: В России необходимо быстрее вводить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами ФГУП «Московский эндокринный завод» поставит «Онкаспар» для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей » Биоаналог этанерцепта Эрелзи рекомендован Советом экспертов для лечения ревматических заболеваний и псориаза – Биоаналог этанерцепта компании «Сандоз» одобрен Советом экспертов для лечения ревматических заболеваний и псориаза. Об этом сообщает «Сандоз» 28 мая 2021. По результатам нескольких рандомизированных клинических исследований биоаналог этанерцепта продемонстрировал сопоставимую эффективность и безопасность с референтным препаратом. В обоих РКИ Эрелзи показал несколько более низкий иммуногенный потенциал, а также низкую частоту реакций в месте инъекций. Эквивалентная эффективность и безопасность препарата Эрелзи продемонстрированы в ходе РКИ III фазы EQUIRA, выполненного на популяции 376 больных ревматоидным артритом с недостаточным ответом на базисные противовоспалительные препараты (БПВП), включая метотрексат, при прямом сравнении с референтным этанерцептом (препаратом Энбрел®) на протяжении 4, 12 и 24 недель. Переключение с оригинального этанерцепта на Эрелзи не повлияло на выраженность эффекта, частоту нежелательных явлений, параметры иммуногенности.6 Сопоставимые клинические результаты между двумя препаратами были также подтверждены у 531 больного со средне-тяжелым псориазом в рамках РКИ III фазы EGALITY**, дизайн которого включал три этапа переключения препаратов.7 В обоих РКИ отмечен численно более низкий иммуногенный потенциал у препарата Эрелзи®, а также низкая частота реакций в месте инъекций, связанная с различием качественного состава буфера и технологией изготовления двух препаратов. gxpnews