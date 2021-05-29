ФГУП «Московский эндокринный завод» поставит «Онкаспар» для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 24.05.2021 г., № 1332-р компания ЭНДОФАРМ организует закупку, ввоз и доставку 1970 упаковок не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата «Онкаспар», сообщает пресс-служба предприятия.

Препарат «Онкаспар» (МНН Пэгаспаргаза, производитель «Сервье», Франция) является одним из основных препаратов для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей. Полных аналогов лекарственного препарата в настоящее время не существует – «Онкаспар» находится под патентной защитой. Отсутствие препарата означает для детей невозможность получать наиболее эффективную помощь и значительный рост количества рецидивов заболевания. Важно, что «Онкаспар» должен вводиться пациенту на третий-седьмой день терапии, из чего следует, что адресное приобретение препарата для каждого конкретного пациента будет означать потерю драгоценного времени. На момент возникновения необходимости – препарат должен быть в наличии, поэтому обеспечить соблюдение этого условия и создать достаточный запас препарата возможно только с помощью государства.

«Речь о детских жизнях, счет идет на дни. ЭНДОФАРМ высоко ценит оказанное доверие и выполнит все обязательства по осуществлению поставок в срок», — прокомментировала новость советник Генерального директора ФГУП «Московский эндокринный завод» Людмила Шершакова.

gxpnews