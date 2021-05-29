Минздрав РФ хочет увеличить квоту на ввоз и производство клобазама

Министерство здравоохранения предлагает увеличить квоту на ввоз и производство на территории России препарата клобазам, который применяют при эпилепсии, а также для паллиативной помощи, сообщает Парламентская газета. Проект постановления Правительства, разработанный ведомством, размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее ведомство сократило перечень незарегистрированных в России лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, которые подлежат ввозу в страну для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента. В том числе из списка исключили таблетки и капсулы клобазама.

Постановлением Правительства установлен порядок ввоза этих препаратов в РФ. Организатором поставок назначен ФГУП «Московский эндокринный завод». Закупки финансирует бюджет, деньги перечисляют через Минпромторг. В 2021 году «Московский эндокринный завод» осуществил ввоз в Российскую Федерацию препарата «Урбанил» (МНН — клобазам) в таблетках и капсулах в количестве трёх тысяч упаковок.

Препараты с МНН Клобазам крайне востребованы для оказания медицинской помощи детям, страдающим судорожным синдромом различной этиологии. «Московский эндокринный завод» хочет наладить своё производство «Клобазама» в таблетках. Чтобы обеспечить всех нуждающихся лекарством, а также в целях регистрации и начала производства отечественного аналога на российском предприятии проектом постановления предусмотрено увеличение государственной квоты на психотропное вещество клобазам с 10 тыс. до 20 тыс. грамм.

Согласно проекта постановления, документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года и и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

gxpnews