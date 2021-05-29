«Р-Фарм» и китайская Beijing подписали соглашение о локализации в России вакцины против ВПЧ

Группа «Р-Фарм» и китайская Beijing Health Guard Biotechnology 28 мая 2021 года подписали лицензионное соглашение в области разработки и коммерциализации в России девятивалентной вакцины для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ). Стороны проведут в РФ КИ III фазы, также «Р-Фарм» локализует производство ГЛФ вакцины на заводе группы в Ярославле. Вакцина от ВПЧ с 2024 года должны быть включена в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП). Группа «Р-Фарм» и китайская Beijing Health Guard Biotechnology 28 мая 2021 года подписали лицензионное соглашение в области разработки и коммерциализации в России девятивалентной вакцины для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ). Стороны проведут в РФ КИ III фазы, также «Р-Фарм» локализует производство ГЛФ вакцины на заводе группы в Ярославле. Вакцина от ВПЧ с 2024 года должны быть включена в Нацкалендарь профилактических прививок (НКПП).

Девятивалентная вакцина от Beijing Health Guard содержит неинфекционные вирусоподобные частицы семи штаммов вируса высокого онкогенного риска и двух штаммов вируса низкого онкогенного риска. На них приходится около 90% всех случаев рака шейки матки, утверждает председатель совета директоров китайской компании Чунли Хао.

Соглашение о намерениях «Р-фарм» и Beijing подписали еще в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики ВПЧ – четырехвалентная Гадрасил от MSD и двухвалентная Церварикс от GSK.

Согласно принятой в марте 2021 года Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, вакцину от ВПЧ планируется включить в НКПП с 2024 года. К тому моменту она должна производиться в России по полному циклу.

В 2019 году MSD обязался локализовать три своих вакцины, включая Гадрасил, на мощностях «Форта», принадлежащего «Нацимбио». GSK в том же году договорился с «Нанолек» о локализации вакцины для профилактики ветряной оспы, а затем и других иммунобиологических продуктов.

Полностью отечественную четырехвалентную вакцину от ВПЧ разрабатывают тот же «Нанолек» с «Комбиотехом». Старт производства вакцины намечен на конец 2024 года.

Beijing Health Guard Biotechnology – китайская биофармацевтическая компания, которая занимается разработкой препаратов, предназначенных для лечения и предотвращения инфекционных заболеваний. Компания разработала две вакцины против ВПЧ, тривалентную и 9-валентную, обе находятся на III стадии клинических исследований. Также разрабатывается 15-валентная ВПЧ-вакцина, квадривалентная вакцина против энтеровирусного везикулярного стоматита, поливалентная вакцина против норовируса и бивалентная вакцина против COVID-19.