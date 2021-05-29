В США возбудили уголовное дело против Eli Lilly из-за нарушений на заводе

Минюст США возбудил уголовное дело против Eli Lilly из-за нарушений, зафиксированных на фабрике компании в Нью-Джерси. По словам источников Reuters, в расследовании принимает участие ФБР и прокуроры США.

Министерство юстиции США начало расследование уголовного дела в отношении Eli Lilly и ее фабрики в Бранчбурге, штат Нью-Джерси, пишет Reuters со ссылкой на источники. До этого фармкомпания более года находилась под контролем FDA в связи с предполагаемыми производственными и регистрационными нарушениями на заводе.

Бывший глава Управления по производству и качеству продукции FDA Стивен Линн рассказал Reuters, что федеральное правительство редко добивается уголовных обвинений в связи с производственными нарушениями, если только эти упущения не являются чрезвычайно серьезными, и компания ничего не делает для их устранения.

В марте Reuters опубликовал сообщение сотрудницы отдела кадров Lilly. Она утверждала, что ее вынудили уволиться с работы после того, как она инициировала внутренние расследования по жалобам работников. Эти жалобы относились к производственным ошибкам, фальсификации и уничтожению записей. По одной из внутренних жалоб в апреле сотрудники обвинили руководителя завода в изменении требуемых FDA документов, чтобы преуменьшить значение проблем. Но компания сообщала Reuters, что ни одна из проблем, отмеченных инспекторами FDA, не повлияла на качество лекарств, отпускаемых врачам и пациентам. Lilly также отрицает ответные меры против своих сотрудников.

В октябре 2020 года «ФВ» сообщал, что в ходе второй проверки FDA обнаружило проблемы с контролем качества и факты сокрытия информации.

«Lilly глубоко привержена производству высококачественных лекарств для пациентов, которые в них нуждаются, а безопасность и качество наших продуктов являются нашим главным приоритетом», заявляют в компании.

Николай Соколов

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