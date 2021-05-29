Динамика e-com сегмента фармритейла в несколько раз превышает темпы развития розничного рынка

Организации, входящие в ТОР20 e-com сегмента российского фармритейла, по итогам I квартала 2021 года обеспечили выручку в размере 38,2 млрд руб. Это 82,7% от общего объема операций в рамках e-com сегмента в России за этот период.

Суммарный объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (лекарства + парафармацевтика) в России по итогам I квартала 2021 года достиг 46,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), отмечается в докладе аналитической компании RNC Pharma.

Рублевая динамика относительно аналогичного периода 2020 года достигла 24%. Этот показатель на фоне падения общего объема российского рынка ЛП и парафармацевтики аналитики расценивают как настоящий успех. Обеспечивался он в основном за счет нелекарственного ассортимента, динамика чисто по лекарствам достигла 13,4%.

«Фармритейл в целом потерял за год 6,7%, к тому же объективно мешает законодательный запрет на продажу Rx-препаратов», – отмечают аналитики.

Доля e-com сегмента в общем объеме российского фармрынка, с учетом нелекарственного ассортимента составляет по итогам отчетного периода 13,1%*, за минувший год она существенно выросла, в I квартале 2020 года мы фиксировали ее на уровне 9,7%. Аналитики расценивают это как закономерный процесс, в ходе которого онлайн фактически отбирает клиентов у классического фармритейла.

«Суммарно организации, входящие в ТОР20, по итогам анализируемого периода обеспечили выручку в размере 38,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), это порядка 82,7% от общего объема операций в рамках e-com сегмента в России за I квартал 2021 года. Интересно, что общая доля лидеров по сравнению с показателями по итогам 2020 года корректируется вниз в результате активного развития игроков за пределами топа», – отмечают в RNC Pharma.

Абсолютный лидер по-прежнему «Аптека.ру», по состоянию на I квартал 2021 года компания занимала долю на уровне 4% от общего объема российской фармрозницы (с учетом парафармацевтического ассортимента). При этом компания демонстрирует очень умеренную динамику (13%), ниже общих темпов развития сегмента электронной коммерции на фармрынке.

Аналитики считают, что «ситуацию может исправить приобретение контроля в группе «Эркафарм», но длительность этого эффекта будет определять общая стратегия развития сервиса, в т.ч. за счет дополнительного функционала, иначе компания просто не сможет противостоять активному развитию конкурентов».

По итогам первого квартала настоящий рывок в развитии e-com направления обеспечили в основном нетоповые игроки. Хотя объективно результаты таких структур, как «Сбер Еаптека», «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6», аналитики оценивают очень высоко.

«Все эти структуры с исторически очень хорошо развитыми онлайн сервисами, обеспечить здесь двузначные темпы роста, к тому же превосходящие среднюю по сегменту динамику, на достаточно высокой базе и во время активного роста конкурентов, задача даже технически очень сложная», – отмечается в докладе.

ТОР15 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 1 кв. 2021 г.**

* в числе представителей e-com сегмента учитывались только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объемах не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики

** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.

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