В Великобритании одобрили вакцину J&J от COVID-19

Британский медицинский регулятор выдал вакцине от Johnson & Johnson одобрение на использование в стране. В то же время страна сократила свой заказ на препарат с 30 до 20 млн доз.

Британский медицинский регулятор MHRA одобрил вакцину Johnson & Johnson против COVID-19 для применения в стране, об этом говорится на сайте ведомства. Это четвертая вакцина, одобренная в Великобритании, наряду с препаратами Moderna, Pfizer и AstraZeneca.

В то же время страна сократила заказ на вакцину на фоне проблем с поставками и сообщениями о тромбозе у пациентов, передает Reuters. Ссылаясь на «беспрецедентные масштабы» вакцинационной кампании, которая охватила уже две трети населения страны, Великобритания урезала заказ до 20 млн доз. Первоначально он должен был составить 30 млн доз.

«Поскольку [препарат]…представляет собой однодозовую вакцину, в ближайшие месяцы она сыграет важную роль, поскольку мы удвоим наши усилия, чтобы побудить всех вакцинироваться и, возможно, начнем программу ревакцинации в конце этого года», — заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Вакцина J&J уже одобрена в США и Европейском союзе, где изучаются сообщения о тромбах, которые она в редких случаях провоцирует. В ней используется технология вирусных векторов, аналогичная той, которая применяется в препарате AstraZeneca, которая также вызывала случаи тромбоза.

Великобритания сообщала, что пациентам до 40 лет будет предлагаться альтернатива прививке препаратом AstraZeneca, и правительство заявило, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) также проконсультируют его о том, как будет использоваться вакцина J&J.

Британское правительство заявляет, что вакцина станет доступна позже в этом году. Поступали сообщения о том, что J&J может не выполнить условий по поставкам препарата в Евросоюз в этом квартале.

Николай Соколов

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