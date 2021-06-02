J&J просит суд отменить выплату 2 млрд долл. по делу о вызывающем рак тальке

Johnson & Johnson просит американский Верховный суд пересмотреть решение, предусматривающее выплату 2 млрд долл. пострадавшим от продукции компании женщинам, сообщает Associated Press. Пострадавшие утверждают, что тальк J&J вызвал у них рак яичников.

Johnson & Johnson считает, что компании не представили справедливого решения в ходе судебного процесса. Изначально суд вынес решение выплатить 4,7 млрд долл. в пользу 22 использовавших тальк женщин, у которых развился рак яичников. Апелляционный суд исключил более половины этой суммы и двух истцов, но в остальном подтвердил исход судебного разбирательства.

Юристы обеих сторон представили противоречащие друг другу показания экспертов о том, содержат ли тальковые продукты компании асбест, который может провоцировать рак яичников. Сторона обвинения привела факты того, что компания знала о наличии асбеста в продуктах, предназначенных для матерей и младенцев, об их потенциальном вреде и «искажала данные о безопасности этих продуктов на протяжении десятилетий».

По словам адвокатов истцов, девять женщин умерли от рака яичников. В свою очередь Johnson & Johnson назвала этот вердикт «противоречащим десятилетиям независимых научных оценок, подтверждающих, что детская присыпка J&J безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак».

В прошлом году правительство США провело исследование с участием 250 тыс. женщин. Оно не выявило убедительных доказательств связи детской присыпки со случаями рака. Тем не менее ведущий автор исследования назвал результаты исследования «неоднозначными».

Несколько месяцев назад компания объявила, что прекратит продажу своей детской присыпки на основе талька в США и Канаде. Она сослалась на снижение спроса, вызванное, как она выразилась, дезинформацией о проблемах со здоровьем.

Апелляцию Johnson & Johnson поддержали Торговая палата США и торговые ассоциации производителей и страховщиков, а также фармацевтическая промышленность. Уже во вторник станет известно, будет ли суд предпринимать какие-то действия.

Николай Соколов

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