Первая партия вакцины «КовиВак» поступила на Ямал

Первая партия вакцины от COVID-19 «КовиВак» поступила в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Всего на склад поступило 1 560 доз, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник. Об этом передаёт ТАСС 31 мая.

«Накануне на окружной склад доставили 1 560 доз препарата, что позволит привить 780 человек. Вакцину распределят по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки — при температуре от двух до восьми градусов Цельсия. Это очень важно для поставки препарата на отдаленные территории региона», — говорится в сообщении.

«КовиВак» — вакцина, разработанная научным центром исследований имени М.П. Чумакова. Вакцинация данным препаратом позволяет имитировать естественный процесс борьбы организма с вирусом.

«Препарат изготовлен по классической методике и содержит полноценный деактивированный вирус, а не отдельные его фрагменты. Что и является его отличительной особенностью от вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Иммунизация препаратом «КовиВак» проходит в два этапа с интервалом 14 дней», — приводит пресс-служба слова главного внештатного эпидемиолога окружного департамента здравоохранения Людмилы Воловой.