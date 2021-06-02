Британский регулятор одобрил применение вакцины Janssen от Covid-19

Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Janssen — подразделения американской фирмы Johnson & Johnson — получила одобрение на использование в Великобритании. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства. Об этом передаёт ТАСС 28 мая.

Вакцина Janssen станет четвертым препаратом, который будут использовать в Великобритании. В настоящий момент в стране делают уколы препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.

«Однокомпонентной вакцине Janssen предстоит сыграть важную роль в предстоящие месяцы, когда мы удваиваем наши усилия по побуждению всех жителей к вакцинации. Кроме того, этот препарат может стать участником нашей программы по созданию бустерных доз», — заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Также отмечается, что британские власти скорректировали условия предварительных контрактов на поставку этой вакцины: вместо изначально запланированных 30 млн доз Лондон закупит 20 млн доз данного препарата.

В сообщении MHRA уточняется, что вакцина Janssen в ходе исследований показала общую эффективность 67%. Регулятор добавил, что этот показатель составляет 85% при предотвращении серьезного течения COVID-19 или госпитализации. Комментируя информацию о повышении риска образования тромбов у пациентов после использования препарата Janssen, MHRA заявило, что «подобные случаи наблюдаются очень редко».

gxpnews