Первая партия вакцины «Ковивак» поступила в Тюменскую область

Тюменская область получила первую партию вакцины от коронавируса «Ковивак», ей смогут привиться 780 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в пятницу. Об этом пишет ТАСС.

«В Тюменскую область поступила первая партия вакцины «Ковивак», которой смогут привиться 780 человек, и еще 16 290 комплектов вакцины «Эпиваккорона». Уже сегодня «Ковивак» выдается в медицинские учреждения юга области — это третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса, разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от наличия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией.

В регионе ожидается поступление 39 000 комплектов «Спутник V». В области привиты вакцинами «Гам-ковид-вак» и «Эпиваккорона» 215 429 человек. Прошли полный курс вакцинации 137 203 жителя области.

gxpnews