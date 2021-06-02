Китай обновляет патентное законодательство для защиты производителей оригинальных препаратов

Китай пересматривает патентное законодательство с целью усиления правовой защиты производителей лекарств, сообщает Bloomberg. В стране планируется создание новой системы для производителей оригинальных препаратов и дженериков для разрешения патентных споров в соответствии с изменениями, вступающими в силу с 1 июня.

Изменения патентного законодательства КНР являются продолжением стратегии по приведению китайского законодательства в области интеллектуальной собственности к международным стандартам.

Как сообщает Bloomberg, система патентного регулирования, создаваемая в Китае, во многом аналогична американскому закону Хэтч-Ваксмана, принятому в 1984 году. Так производители оригинальный препаратов получат возможность оспорить регистрацию дженерика на ранних этапах, что позволит разрешать патентные споры.

Тем не менее, китайская патентная система имеет и ряд отличий от закона Хэтч-Ваксмана. Так, ее действие распространяется не только на низкомолекулярные, но и на биологические препараты. Кроме того, согласно американскому закону, в случае подачи иска производителем оригинального препарата, FDA приостанавливает регистрацию дженерика на 30 месяцев, в то время как китайский закон предполагает отсрочку лишь на 9 месяцев.

gxpnews