Bayer займется производством препарата портфельной компании «Роснано»

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (портфельная компания «Роснано») заключила соглашение с Bayer, в рамках которого немецкая компания получила эксклюзивную лицензию на производство и продвижение препарата для лечения проктологических заболеваний, разработанного в России. Об этом говорится в сообщении российской компании, поступившем в «ФВ».

Детали

Препарат будет выпускаться под брендом «Релифипин». Он представляет собой комбинацию двух активных ингредиентов с лечебным и обезболивающим действием (нифедипин и лидокаин) в форме геля на водной основе для наружного применения. «При разработке препарата были использованы технологии, позволяющие объединить в одной форме ранее несовместимые действующие вещества, многократно улучшив их физико-химические характеристики», – говорится в сообщении «НоваМедики». В компании уточнили, что препарат успешно прошел многоцентровое открытое рандомизированное клиническое исследование, а также фармацевтическую экспертизу качества в Научном центре экспертизы средств медицинского применения (ФГБУ НЦЭСМП).

В российских аптеках «Релифипин» появится в июне этого года, сообщили в «НоваМедике». Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают. Лицензия, которую получил Bayer для производства российского препарата, будет действовать в течение 15 лет и позволит реализовывать препарат во всем мире, кроме Японии.

В пресс-службе Bayer «ФВ» уточнили, что пока препарат будет поставляться только на российский рынок. «Мы работаем над тем, чтобы препарат стал доступен и пациентам в СНГ и других странах. Производственные мощности завода позволят полностью покрыть потребности рынка в данном виде терапии», — сообщили в пресс-службе компании.

По мнению управляющего партнера Unicorn Capital Partners (управляющая компания венчурного фонда «ФармМед Инновации») Максима Горбачева, соглашение «НоваМедики» и Bayer, в рамках которого компания Большой фармы приобретает мировые права на продвижение отечественной разработки, можно назвать уникальным случаем.

Цифры

По данным аналитической компании AlphaRM, в 2020 году доля препаратов Bayer от всего рынка лекарственных средств местного применения для лечения геморроя составила 39,3%. Общий рынок таких лекарств в денежном выражении составил 8,1 млрд руб. За I квартал 2021 года объем рынка составил 2,2 млрд руб., 38,6% из них – доля препаратов Bayer.

По мнению руководителя кластера Россия, Украина и страны СНГ дивизиона Consumer Health компании Bayer Тайгун Гюнай, новый препарат дополнит существующую линейку препаратов от геморроя немецкой компании.

Согласно данным ГРЛС, препарат «НоваМедики», о котором идет речь, был зарегистрирован в 2018 году под названием «Фиссарио». Регистрационное удостоверение на препарат было переоформлено в августе 2020 года, тогда же изменилось название препарата.

Маргарита Грошева

pharmvestnik