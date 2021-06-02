«Аптека.ру» стала лидером среди сервисов дистанционного заказа

По итогам I квартала 2021 года компания RNC Pharma составила рейтинг российских аптечных сетей.

В рейтинге «ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I кв. 2021 г.» в сегменте «Сервисы дистанционного заказа» «Аптека.ру» заняла 1-е место, опережая своих конкурентов сразу по нескольким показателям.

Количество точек у «Аптека.ру» на апрель 2021 года составило 17 406, что на 1 896 аптек больше, чем в январе этого же года.

ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам I кв. 2021 г.

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

pharmvestnik