Генеральным директором ООО «Джи Ди Пи» назначен Беньямин Ковач

С 31 мая 2021 года на должность генерального директора компании ООО «Джи Ди Пи» назначен Беньямин Ковач. Ранее он занимал пост вице-президента по развитию бизнеса и коммерции АО «Фармасинтез».

Генеральным директором ООО «Джи Ди Пи» назначен Беньямин Ковач. Об этом «ФВ» сообщили в компании. Он сосредоточится на реализации стратегии развития, направленной на дальнейшее увеличение рыночной доли и рентабельности бизнеса.

С 2017 года Ковач занимал пост вице-президента по развитию бизнеса и коммерции АО «Фармасинтез». Ранее он работал на руководящих должностях в компаниях Alliance Healthcare Russia, АО «Крка» (Словения) и VITA Media Group.

«Я рад присоединиться к команде ООО «Джи Ди Пи», которая уже сделала немало. Уверен, что благодаря нашим общим усилиям компания в ближайшем будущем сможет стать одним из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств, медтехники и медизделий», – сказал он.

Олег Ковалев, занимавший должность генерального директора компании с февраля 2018 года, намерен заняться собственными проектами, рассказали в ООО «Джи Ди Пи». Как заявили в организации, ему удалось осуществить важный для компании этап – усиление бюджетного направления.

По итогам I квартала 2021 года ООО «Джи Ди Пи» занимало седьмое место в рейтинге поставщиков рынка тендерных закупок с долей 1,6% (3,07 млрд руб.). Поставки осуществляются в 86 регионов России, заключено свыше 300 прямых контрактов с крупнейшими отечественными и иностранными фармпроизводителями.

Руслан Мавлиханов

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