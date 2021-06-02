В Москве в августе откроется завод онкопрепаратов

В августе в Москве начнет выпускать продукцию предприятие полного цикла «ОнкоТаргет». Инвестиции в реализацию проекта на этом этапе составили 1 млрд руб. На территории ОЭЗ «Технополис Москва» введена в эксплуатацию первая очередь фармпроизводства. Об этом сообщает портал технополиса.

Компания планирует производить 120 наименований препаратов для лечения неврологических и онкологических заболеваний, в том числе препаратов, которые пока в России не выпускаются. Большая их часть будет направляться в муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов. Заявленный объем выпускаемой продукции – до 100 млн упаковок различных лекарственных форм ежегодно.

«К изготовлению первых партий лекарственных препаратов резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность – во II квартале 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили 1 млрд рублей, также на предприятии будет создано 260 рабочих мест», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На площадке первой очереди комплекса завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к установке технологического оборудования и проведению пуско-наладочных работ.

«На первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тыс. кв. м. После второго этапа территория предприятия увеличится до 5,5 тыс. кв. м, а площадь чистых комнат составит 1,8 тыс. кв. м. В составе комплекса предусмотрен собственный R&D-центр и микробиологическая лаборатория для разработки новых лекарств», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

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