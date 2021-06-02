ФАС будет выявлять картели с помощью искусственного интеллекта

ФАС планирует к 2023 году запустить аналитическую информационную систему «Антикартель». Она с помощью искусственного интеллекта будет искать картельные сговоры на рынках. Затраты службы на разработку и запуск системы составят 110 млн руб. Чтобы выводы системы имели юридическую силу, потребуется подготовка нормативной базы, считают эксперты.

Федеральная антимонопольная служба планирует к 2023 году запустить аналитическую информационную систему (АИС) «Антикартель». При помощи искуственного интеллекта и Big Data система будет автоматически искать картельные сговоры на рынках, пишет «Коммерсантъ». На разработку и запуск АИС ФАС намерена потратить 110 млн руб.

С проектом ФАС могут возникнуть нормативные затруднения, предупреждает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Крайне сложно сделать так, чтобы решения и выводы АИС имели юридическую силу в суде». Для этого, по мнению эксперта, придется подготовить «большую законодательную нормативную базу».

«Можно предположить, что сговор будет определяться как по сверке ценовых предложений и движений рынка, так и по косвенным признакам. В их числе, например, новостной фон, изменение аффилированности и даже соцсети», – рассказал директор практики данных и аналитики Accenture в России Михаил Садофьев. По его мнению, такая система может анализировать сайты компаний, их профили в социальных сетях, товарные каталоги, публичную отчетность, сайты закупок, а также данные, которые на уровне государства могут быть запрошены у компаний в рамках внедрения АИС.

Скорее всего, информация будет аккумулироваться в едином хранилище данных с распределением по разным центрам обработки данных, полагает гендиректор «РТС-Тендера» Владимир Лишенков. «При помощи технологии Big Data каждый новый источник будет обогащать данными из уже созданных объектов мониторинга: заказчиков, поставщиков, закупки», – добавляет он.

Издание отметило, что антимонопольная служба в 2018 году анонсировала систему «Большой цифровой кот» для выявления антиконкурентных соглашений на рынке. Первый ее пилотный модуль был запущен осенью 2019 года. Он также предполагает машинное обучение.

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