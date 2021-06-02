Производство «Спутника V» будет локализовано в Узбекистане

Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике. Уже подобрана площадка для выпуска препарата, идет проработка проекта.

Производство вакцины «Спутник V» будет локализовано в Узбекистане. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил РИА «Новости» по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Министр добавил, что узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины, идет проработка проекта.

24 мая президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров также обсуждали возможность развернуть производство на одной из площадок вакцины «Спутник V», сообщала пресс-служба Кремля.

О сертификации российской вакцины в Узбекистане Российский фонд прямых инвестиций заявил 17 февраля.

Власти этой республики 23 апреля получили первую партию «Спутника V», 27 апреля – еще одну.

Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил увеличить объем поставок «Спутника V» и рассмотреть возможность ее производства в республике.

С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас жители республики также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, привились уже более 1,2 млн человек.

Фото: president.uz

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