Минздрав одобрил изменение фармакологических свойств противовирусного препарата

В апреле Минздрав утвердил изменения в инструкцию по медицинскому применению противовирусного лекарственного средства Цитовир®-3, свидетельствующие о наличии специфической активности в отношении возбудителя новой коронавирусной инфекции — COVID-19.1

В лабораторных условиях доказано, что препарат специфически подавляет размножение вируса SARS-CoV-2 и снижает его активность.2 Оценка противовирусных свойств лекарственного средства выполнялась с применением специальной культуры клеток, стандартизированной для исследований. Экстраполяция данных в отношении целостного организма позволяет предположить, что применение препарата позволит снизить вирусную нагрузку, предотвратить развитие болезни или снизить тяжесть ее течения. В исследовании показано, что с увеличением дозы препарата степень угнетения коронавируса возрастает.

Лекарственное средство способно активировать механизмы врожденного иммунитета в клетках, регулировать уровень провоспалительной активности, предохраняя организм от развития избыточного иммунного воспаления, которое часто развивается при гриппе и других инфекциях.2

Клинические исследования подтверждают лечебно-профилактическую эффективность препарата в снижении частоты заболеваемости, сокращении продолжительности болезни, уменьшении частоты тяжелых осложненных форм гриппа и ОРВИ. Иммуномодулирующее средство способно устранять основные симптомы вирусных инфекций, повышать местную сопротивляемость слизистых оболочек к бактериям и другим инфекциям (в частности COVID-19).2

Утвержденные МЗ РФ фармакологические свойства Цитовир®-3 были внесены в инструкции всех форм препарата: капсулы для взрослых и детей от 6-ти лет, порошок и сироп для детей от 1 года.

Препарат может применяться как для экстренной терапии — в первые часы после инфицирования вирусом (при контакте с больным), в качестве плановой профилактики (в течение всего эпидемического сезона) и для раннего этио-патогенетического лечения различных категорий пациентов с респираторной нозологией, в том числе COVID-19.

1. Смирнов В.С., Тотолян А.А. Некоторые возможности иммунотерапии при коронавирусной инфекции. Инфекция и иммунитет. 2020, 10 (3), с. 446-458. https://doi.org/10.15789/2220-7619-SPO-1470.

2. Инструкция по медицинскому применению препарата РН: P N000195/01.

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