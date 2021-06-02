ОАЭ первыми в мире одобрили новое противоковидное лекарство GSK

Минздрав ОАЭ одобрил Sotrovimab, препарат компании GSK, в качестве средства для лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19. Страна стала первой в мире, выдавшей разрешение на экстренное применение лекарства.

Министерство здравоохранения и профилактики (MoHAP) Объединенных Арабских Эмиратов одобрило высокоэффективный препарат от COVID-19, разработанный фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK). ОАЭ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей и разрешившей лекарство британского производителя для экстренного применения.

Препарат Sotrovimab (Vir-7831) продемонстрировал способность сокращать длительность госпитализации более чем на 24 часа и вероятность летального исхода на 85% при использовании его в качестве средства для лечения от COVID-19 на раннем этапе развития заболевания.

Лекарство предназначено для пациентов в возрасте от 12 лет с легкой и средней формой COVID-19, подверженных риску прогрессирования болезни. В ходе доклинического исследования Sotrovimab оказался эффективной монотерапией против широкого ряда циркулирующих вариантов коронавируса.

«Новое лекарство в значительной степени способствует скорейшему выздоровлению пациентов, сокращению смертности, связанной с COVID-19, и периода госпитализации в отделениях интенсивной терапии», – отметил министр здравоохранения ОАЭ Абдулрахман бин Мохамад Аль Овайс. По его словам, решение об одобрении препарата GSK станет поворотным моментом в борьбе с пандемией коронавируса.

Регистрация Sotrovimab последовала после его одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на прошлой неделе.

Владимир Заболотских

pharmvestnik