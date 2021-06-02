Герман Иноземцев расскажет о развитии лекарственных экосистем на ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет организовано пространство «Здоровое общество». Деловая программа проекта охватывает ключевые темы отрасли здравоохранения, в дискуссиях примут участие представители органов государственной власти, пациентских сообществ, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества.

2 июня в рамках панельной дискуссии «Качественно новый уровень развития национального здравоохранения: формирование медицинских экосистем», организуемой KPMG Россия, генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», GR/PR директор фармацевтического логоператора «Сантэнс», сопредседатель РАФМ Герман Иноземцев расскажет о развитии лекарственных экосистем, как необходимом и достаточном факторе для запуска всеобщего компенсационного лекарственного обеспечения граждан России.

«Очень хочется верить, что мы стоим на пороге абсолютно нового стратегического этапа развития лекарственного обеспечения населения России, а именно программы всеобщего компенсационного лекарственного страхования по рецептурным препаратам в рамках амбулаторных стандартов лекарственной терапии, – отметил Герман Иноземцев. – Все предпосылки созданы. Старт программы созрел. Существующая лекарственная экосистема и каждое из ее звеньев, включая верифицируемые электронные рецепты и систему мониторинга движения лекарственных препаратов, уже сейчас позволяют говорить об историческом «окне возможности», открытом для скорейшего старта. Дело осталось только за решительным словом на высшем уровне руководства страны».

Информация от компании

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2021 году форум посетят более 2 тыс. иностранных делегатов.

Проект «Здоровое общество» – это профильная платформа для прямого диалога на национальном и международном уровне представителей органов власти и экспертных сообществ для совместного поиска практических предложений по решению ключевых вопросов в области здравоохранения. Проект выступает в качестве инструмента устойчивого развития в целях содействия продвижению России как драйвера глобальной повестки дня в сфере здравоохранения.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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