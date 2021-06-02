Палестина одобрила применение «Спутника Лайт»

Российский фонд прямых инвестиций объявил об одобрении вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса Минздравом Палестины. Двухдозовая вакцина «Спутник V» зарегистрирована в этой стране в январе.

Российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» против коронавируса зарегистрировало Министерством здравоохранения Палестины. Об этом объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник Лайт» – первый компонент (рекомбинантный человеческий аденовирус серотипа номер 26 (rAd26)) «Спутник V». «Спутник Лайт» продемонстрировал эффективность 79,4% согласно анализируемым данным, полученным через 28 дней после введения инъекции.

Данные были получены от россиян, вакцинированных одной инъекцией, не получивших вторую по какой-либо причине во время программы массовой вакцинации с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

В январе 2021 года двухдозовая вакцина «Спутник V» была одобрена для использования в Палестине в соответствии с процедурой разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.

Регистрацию в России получили четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Первой стала «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», о регистрации которой президент Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. 13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». 20 февраля 2021 года стало известно о регистрации третьей вакцины «КовиВак» Центра Чумакова, а 6 мая Путин заявил о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

ФАС согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт» в размере 342,36 руб. без НДС за дозу. Производить ее в России будут восемь предприятий.

Фото: РФПИ

Елена Сидорова

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