Федермессер попросила Минздрав упростить получение рецептов на обезболивающие для больных

По словам учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анны Федермессер, требование о предоставлении бумаги со сведениями об ухаживающем лице и о состоянии больного, заверенной печатью и подписью медработника, нарушает нормы о врачебной тайне. Также это создает дополнительную нагрузку на медиков, считает она.
Автор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион заботы», учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер направила первому замминистра здравоохранения России Виктору Фисенко обращение с просьбой отменить для ухаживающих за больными требование получать для них рецепты на лекарства только по доверенности от пациента. Об этом говорится в сообщении ОНФ, поступившем в «ФВ». Соответствующее требование прописано в пункте 7 Приказа Минздрава России № 4н от 14.01.2019 «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов».
Также Федермессер просит упростить получение наркотических и психотропных обезболивающих в аптеках для неизлечимо и тяжелобольных в готовящемся приказе Минздрава «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения». Документ размещен на портале regulation.gov.ru.
Юристы «Региона заботы» провели анализ документа и попросили доработать второй абзац пункта 29, согласно которому лица, ухаживающие за неизлечимо больными, но не являющиеся их официальными представителями, для получения за них наркотических и психотропных препаратов, помимо рецепта и паспорта, должны будут представлять в аптеке еще один документ. Это бумага со сведениями об ухаживающем лице и о состоянии больного, заверенная печатью и подписью медработника. Федермессер подчеркнула, что такой порядок нарушает нормы о врачебной тайне и создает дополнительную нагрузку на врачей, так как документ придется оформлять каждый раз при выписке рецепта.
«В условиях высокой загруженности и кадрового дефицита врачей первичного звена это может привести к ситуациям, когда будут назначаться более слабые обезболивающие препараты, ведь это не требует от врача оформления дополнительных бумаг, и пациент будет продолжать испытывать боль», – сказала Федермессер. Она отметила, что обезболивающие препараты должны выдаваться ухаживающим и за тяжелобольными людьми, которые страдают от сильной боли и не могут получить опиаты самостоятельно.
«При этом установление требования как о предъявлении доверенности на получение наркотического или психотропного лекарства, так и о предъявлении справки об инкурабельном состоянии больного не создает эффективного барьера для выбытия наркотических и психотропных лекарств в нелегальный оборот. Указанные доверенности могут быть легко фальсифицированы», – сообщила автор проекта «Регион заботы».
Федермессер предложила выдавать ухаживающим за пациентами лицам рецепты на все лекарства по паспорту, а на наркотические и психотропные препараты – по рецепту и паспорту. Она считает достаточным фиксировать паспортные данные получателей, чтобы в случае подозрений о совершении противоправных действий полиция могла инициировать проверку.
Фото: kremlin.ru
Григорий Дубов
pharmvestnik