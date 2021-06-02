Выручка Medtronic в IV квартале 2021 финансового года выросла на 37%

За IV квартал 2021 финансового года компания Medtronic заработала 8,2 млрд долл., увеличив общую выручку на 37%. Выручка выросла в США, в других развитых странах и на развивающихся рынках. Также компания на 4% увеличила доходы за полный 2021 финансовый год.

Выручка компании Medtronic выросла на 37% в IV квартале 2021 финансового года, который закончился 30 апреля. Об этом говорится в отчете компании, который находится в распоряжении «ФВ». Общая выручка компании за этот период составила 8,2 млрд долл.

Выручка компании в США за IV квартал 2021 финансового года составила 4,2 млрд долл., она увеличилась на 47%. На развитых рынках за пределами США Medtronic заработала 2,7 млрд долл., там выручка выросла на 20%. В развивающихся странах выручка составила 1,3 млрд долл., а ее рост — 16%.

За полный 2021 финансовый год выручка компании достигла 30,1 млрд долл., она увеличилась на 4%. Из этой суммы прибыль Medtronic составила 331 млн долл., и 15 млн она получила в качестве неорганической прибыли после приобретения компании Titan Spine, которая расширила «нейрохирургический продуктовый портфель подразделения Cranial & Spinal». Кроме того, компания получила около 360—390 млн долл. США прибыли от дополнительной рабочей недели в I квартале 2021 финансового года по сравнению с I кварталом 2020 финансового года.

Чистая прибыль в 2021 финансовом году составила 3,6 млрд долл. Чистая прибыль на разводненную акцию составила 2,66 долл. «Мы достойно завершили финансовый год, а по итогам четвертого квартала сохранили тенденцию к уверенному росту», – отметил главный исполнительный директор Medtronic Джефф Марта.

«В течение квартала улучшалось восстановление прежних показателей – большинство наших бизнес-групп продемонстрировали рост, близкий к уровню до COVID-19. Во время пандемии мы не только оказывали поддержку нашим сотрудникам, клиентам и сообществам, которые в ней нуждались, но и достигли ряда важных результатов: выпустили на рынок новые продукты, инвестировали в производственный процесс, изменили операционную модель, и это лишь некоторые из них. Благодаря этому мы уверенно смотрим в будущее, поскольку эти достижения заложили основу для быстрого роста выручки в следующем финансовом году и в долгосрочной перспективе», — добавил он.

Николай Соколов

pharmvestnik