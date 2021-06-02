ВОЗ выдала разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на штаб-квартиру ВОЗ. Препарат CoronaVac стал второй вакциной китайского производства, получившей одобрение ВОЗ. Решение позволит включить прививку в глобальную программу по обеспечению вакцинами в основном бедных стран COVAX.

Согласно оценке ВОЗ, CoronaVac обеспечивает 67%-ную защиту от симптоматических случаев COVID-19, снижает вероятность госпитализации и летального исхода на 85% и 80% соответственно.

Эффективность и безопасность китайской вакцины оценивалась ВОЗ на основе данных испытаний, организованных на территории Бразилии, Индонезии и Турции, в каждом из которых принимали участие более 8 тыс. добровольцев. Наиболее распространенными побочными эффектами были боль в месте инъекции, головная боль, усталость и миалгия. Зарегистрирован один случай летального исхода в группе пациентов, получивших вакцину. Однако причиной смерти послужил не препарат, а суицид.

Тем не менее были сообщения о серьезных последствиях от прививки. В Китае было введено около 35,8 млн доз. В 49 случаях после вакцины у людей отмечались анафилаксия, пурпура Шенлейна – Геноха, отек гортани, демиелинизация и кровоизлияние в мозг.

В январе сообщалось, что препарат оказался самым неэффективным среди существующих вакцин от COVID-19. В ходе испытаний в Бразилии CoronaVac показала действенность лишь в 50,4% случаев. Ранее сообщалось об эффективности китайской вакцины в 78% случаев, однако, как оказалось, исследователи не включили данные об очень легких случаях заболевания.

Сегодня появились новые данные об эффективности вакцины в Бразилии. Исследование провели в небольшом бразильском городе Серрана с населением в 45 тыс. человек. 75% его населения получили прививку, после чего в течение пяти недель количество случаев смертей от заболевания сократилось на 95%. Вакцина смогла также защитить 80% жителей от симптоматических случаев COVID-19, пишет агентство Bloomberg.

Серьезных побочных эффектов от вакцины не было выявлено. Кроме того, не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода от COVID-19 через 14 дней после получения второй дозы прививки.

В районе вокруг Серраны, примерно в 315 км от города Сан-Паулу, циркулировал бразильский штамм коронавируса. Это подтвердило эффективность китайской вакцины против P1, впервые обнаруженного в Бразилии.

Исследование дало импульс для вакцины китайского производителя, которая была продана десяткам развивающихся стран.

Владимир Заболотских

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